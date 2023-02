Cuidados com o diabetes na unidade de Saúde Fernando de Noronha. Na imagem, Edicleia Aparecida Sales. Curitiba, 20/09/2022. Foto: Levy Ferreira/SMCS

Premiado em 2022 na Mostra Brasil Aqui tem SUS, o projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba com diabéticos vai ser tema de documentário produzido pela TV Mais Conasems, do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. A premiação aconteceu durante o 34º Congresso Conasems, realizado em julho de 2022, em Campo Grande (MS).

Durante três dias, no mês de março, a equipe do TV Mais Conasems vai acompanhar o trabalho desenvolvido nas unidades de saúde da capital para mostrar porque o projeto foi premiado nacionalmente.

“Ter o reconhecimento nacional motiva nossas equipes a sempre inovar no atendimento ao cidadão. Esse projeto foi desenvolvido em 2021, durante a pandemia, quando percebemos que era necessário intervir junto às pessoas com diabetes para evitar que tivessem uma piora no controle glicêmico. Mostrar nossos resultados positivos valoriza o trabalho das equipes de saúde e amplia a possibilidade de compartilhar a experiência com outros municípios, que podem replicar o projeto”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

O objetivo do Web Doc é mostrar o projeto funcionando. Além de conhecer a visão dos autores e líderes do projeto, a equipe de TV vai conversar com os profissionais envolvidos e com as pessoas beneficiadas.

Projeto

Com a pandemia, muitos pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e doença cardíaca, ficaram afastados das consultas em unidades de saúde para não terem risco de contrair a covid-19.

O afastamento causou uma piora no controle metabólico de alguns, principalmente os diabéticos. As equipes das unidades de saúde retomaram o contato com esses pacientes, começando com a faixa etária de 40 a 50 anos. Atualmente, o projeto se estende a pacientes de até 60 anos.

Foram acompanhadas 1,5 mil pessoas a partir de junho de 2021, quando os casos de covid-19 começaram a desacelerar em Curitiba. Entre as ações, o projeto ampliou o atendimento remoto para monitoramento e apoio ao autocuidado e consultas presenciais em horários alternativos.

Desenvolvido em todas as regionais, o projeto contou com a participação das equipes multidisciplinares das unidades de saúde, o que envolveu médicos, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros e educadores físicos.