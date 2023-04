Ascom/Contenda

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou oficialmente nesta última quinta-feira (13), o novo Pronto-Socorro do Hospital Regional da Lapa São Sebastião. A unidade é referência para o município e região, onde vivem cerca de 270 mil pessoas. O atendimento será, principalmente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço vai ajudar a minimizar a busca por assistência em Curitiba, em consonância com a política de regionalização do atendimento à saúde, implementada na atual gestão. O prefeito de Contenda, Antônio Adamir Digner, o Mostarda, também esteve presente na solenidade.

O pronto-socorro é mais um avanço para a unidade, que em 2020 foi transformada em Hospital Regional e passou à gestão do Complexo Hospitalar do Trabalhador, de Curitiba. “Estamos celebrando mais uma conquista da população”, afirmou o governador. “Quando assumimos o Governo do Estado, queríamos fazer uma grande descentralização da saúde pública do Paraná. Os investimentos ficavam nas grandes cidades e a população precisava se deslocar para ter acesso a serviços de alta complexidade.

ransformamos essa unidade em um Hospital Regional para que pudesse atender toda a população do entorno. Agora, avança ainda mais com pronto-socorro e alta tecnologia. Para nós é motivo de muita alegria”, acrescentou.

Os municípios vizinhos careciam de um atendimento de urgência e emergência de média complexidade. Agora, com a inauguração do pronto-socorro, além da Lapa, 12 cidades serão beneficiadas: Contenda, Antônio Olinto, Campo do Tenente, Porto Amazonas, São João do Triunfo, Palmeira, Balsa Nova, Quitandinha, Rio Negro, Piên, São Mateus do Sul e Agudos do Sul.

“Entregamos para a sociedade um hospital com tecnologia de ponta, salas e equipamentos de primeiro mundo. Implantamos dez leitos de UTI. E agora o pronto-socorro atende toda a população da região. O hospital passará a ter capacidade para fazer até 400 cirurgias por mês”, destacou o governador. A inauguração oficial acontece após alguns meses do início do funcionamento do pronto-socorro. O local recebe pacientes desde 16 de janeiro e realizou até o momento 1.297 atendimentos.

REGIONALIZAÇÃO – O secretário estadual da Saúde, César Neves, disse que a iniciativa é uma demonstração efetiva da estratégia do Governo do Estado de regionalizar a saúde. “Este era um hospital subaproveitado. Agora o pronto-socorro já está funcionando, atendendo traumas, cirurgias de emergência. Não tem coisa mais aflita do que um familiar ter um filho doente e ter que andar com por 70 quilômetros para ser atendido. Essa é a regionalização de forma efetiva e mais um passo na confirmação dessa política assertiva”, ressaltou.

O prefeito da Lapa, Diego Ribas, destacou o apoio que tem recebido do Governo do Estado. “O que estamos fazendo juntos vai atender a Lapa e outros municípios. Estamos muito felizes. O Estado nos ajuda diariamente em nossas demandas, seja para internar, fazer remoção de pacientes”, disse ele.

ESTRUTURA – O novo pronto-socorro do Hospital Regional da Lapa conta com três salas de cirurgia, uma delas para pequenos procedimentos, e outras duas para cirurgias de pequena e média complexidade, além de enfermarias clínica, cirúrgica e de tisiologia, para atendimento de problemas respiratórios. A unidade conta, ainda, com equipamentos de tomografia em funcionamento por 24 horas, raio-x digital, ultrassonografia e dez leitos de UTI.

“Dois anos se passaram e nós precisávamos dar um destino para que o hospital não voltasse àquela situação de desassistência. Hoje temos um hospital regional que vai cumprir sua missão. O Hospital do Trabalhador tem bastante experiência na área de urgência e emergência e está abrindo as portas para atender a população dos 13 municípios com a mesma qualidade que temos em Curitiba”, disse o diretor-superintendente do Complexo Hospitalar do Trabalhador, Geci Labres de Souza Junior.

Ele ressalta que, em casos mais graves, os pacientes serão transferidos para a unidade de Curitiba com mais facilidade, já que agora os hospitais estão interligados. “Os casos mais graves serão estabilizados no Hospital Regional da Lapa e transferidos ao Hospital do Trabalhador de helicóptero ou ambulância. Os municípios dessa região vão ter a vantagem de serem atendidos por profissionais extremamente especializados do HT próximo de sua casa”, disse.