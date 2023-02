Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Movimentos estudantis e sociais de Curitiba já se mobilizam contra o aumento da passagem de ônibus, anunciado nesta terça (28). Um protesto foi marcado para a próxima quinta (2), às 18 horas, na Praça Santos Andrade.

A tarifa de ônibus de Curitiba será atualizada de R$ 5,50 para R$ 6 a partir da zero hora desta quarta-feira (1/3).

A União Paranaense do Estudantes (UPE) marcou uma plenária para debater o reajuste para esta quarta (1) à noite. “O passe estudantil em Curitiba ainda é muito limitado (apenas 2 passagens por dia, sem finais de semana), e o processo para obtê-lo é extremamente burocrático e demorado. Deste modo, apenas uma restrita parcela dos estudantes de Curitiba possuem o passe livre — o aumento para R$6,00 causará uma evasão escolar tremenda, além de impedir o contato da juventude com atividades culturais e de lazer que a cidade tem a oferecer”, diz publicação da UPE em perfil no Instagram.

O reajuste, de R$ 0,50, equivale a 9% e ficou abaixo do aumento dos custos do transporte coletivo na capital no último ano, que acumulam alta de 13,3%, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs). O decreto com o novo valor da tarifa deve ser publicado até o fim do dia no Diário Oficial do município.

Por contrato, a tarifa é reajustada no fim de fevereiro de cada ano, com base na variação de custos do transporte coletivo. A exceção foram os anos da pandemia (2020 e 2021), em que a tarifa ficou congelada. Em 2022, o reajuste havia sido de 22%.

“O valor do reajuste de 2023 é o mínimo possível para manter a sustentabilidade do sistema frente ao aumento dos custos relacionados ao transporte, que subiram acima da média da inflação”, ressalta o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto.