(Rafa Neddemeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) liberou, na úlima sexta-feira (27) a consulta às bolsas para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). No Paraná, serão ofertadas 14 mil bolsas, sendo 7. 356 totais e 6.654 parciais.

No Brasil todo, serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo mais de 118 mil integrais (sem custo) e mais de 93 mil parciais (metade da mensalidade). As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil. As inscrições são gratuitas, começarão na próxima segunda-feira, 30 de junho, e seguem até 4 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Com 13.774 bolsas em todo o país, administração é o curso com a maior oferta de oportunidades, sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem os cursos de direito, com 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais); pedagogia, com 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais); e educação física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais).

Como se inscrever no Prouni

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 30 de junho a 4 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de julho na página do Prouni, no portal Acesso Único. Já a segunda chamada sairá no dia 28 de julho. O edital do Prouni para o segundo semestre de 2025 foi divulgado na última terça-feira, 24 de junho.

Para se inscrever é necessário ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, Enem 2024 e ou 2023, e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota superior a zero na redação. Para fins de classificação e eventual pré-seleção, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.

Já o limite da renda exigida para a obtenção da bolsa integral é de até 1,5 salário mínimo de renda familiar bruta mensal per capita e para a bolsa parcial, de até três salários mínimos de renda familiar bruta mensal por pessoa da família.

Confira o cronograma

Confira a lista de bolsas ofertadas pelo Prouni por unidade federativa (UF):

UF BOLSA INTEGRAL BOLSA PARCIAL TOTAL GERAL AC 615 369 984 AL 927 794 1.721 AM 2.374 4.468 6.842 AP 789 516 1.305 BA 7.045 6.782 13.827 CE 4.708 2.888 7.596 DF 3.475 3.246 6.721 ES 1.423 1.548 2.971 GO 3.983 8.813 12.796 MA 2.580 5.246 7.826 MG 8.931 14.555 23.486 MS 1.014 1.437 2.451 MT 1.342 2.436 3.778 PA 4.542 1.687 6.229 PB 1.942 1.351 3.293 PE 5.878 2.221 8.099 PI 1.540 902 2.442 PR 7.346 6.654 14.000 RJ 8.861 3.730 12.591 RN 1.276 606 1.882 RO 1.236 460 1.696 RR 610 164 774 RS 8.048 4.367 12.415 SC 4.747 811 5.558 SE 1.044 1.033 2.077 SP 30.903 15.726 46.629 TO 968 245 1.213 Total Geral* 118.147 93.055 211.202

Fonte: Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC

*A oferta de bolsas pode variar, com acréscimo da atual quantidade.