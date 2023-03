Agência do Trabalhador – Foto: Gilson Abreu/AEN

A Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com supermercados, farmácias, hotel, empresas de alimentação e de produtos têxteis, vai promover 11 processos seletivos exclusivos para as mulheres. Serão 472 vagas de emprego.



As entrevistas começam na próxima segunda-feira e vão até sexta-feira nas regionais Boa Vista, Boqueirão, CIC, Matriz, Pinheirinho e Tatuquara. O processo seletivo exclusivo é feito para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.



Da mesma forma, a Rede Sine estadual vai promover no dia 8 de março ações simultâneas de empregabilidade para mulheres em todas as regionais da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda no Estado. Durante o mês também acontecerão atividades em diversas Agências do Trabalhador e postos de atendimento, como parte da programação do Governo do Estado dedicada ao Dia Internacional das Mulheres.



Mutirões de empregos irão oferecer vagas para trabalhadoras em todas as faixas etárias e em diversos segmentos da economia.