João Mário Goes/SESP

Mais um fim de semana com shows gratuitos no Litoral paranaense movimentou milhares de moradores e veranistas. Neste sábado (04), foi a vez da dupla Maria Cecília & Rodolfo animarem o público de Matinhos, após passarem, na sexta, por Pontal do Paraná cidade que recebeu Santiago, da dupla com Guilherme – que não pode comparecer devido a uma cirurgia.

Integradas às ações do Verão Maior Paraná, as apresentações fecharam a programação cultural do fim de semana, o quinto consecutivo de shows gratuitos no Litoral paranaense. Uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil e as prefeituras dos dois municípios — que dão suporte na segurança do público e no fluxo do trânsito —, os shows apresentam grandes nomes da música nacional. Todas as atrações iniciam a partir das 20 horas.

O secretário de Estado do Esporte e coordenador do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, ressalta que todos os eventos transcorreram bem, após um amplo planejamento. “O saldo é muito positivo. A intenção do governador Ratinho Junior foi criar esse círculo virtuoso entre esporte, cultura, segurança, e os shows serviram para atrair muita gente, beneficiando a economia do Litoral. Conseguimos estender para fevereiro, com as Associações Comerciais e prefeitos muito satisfeitos com os resultados”, explica Wirbiski.

MATINHOS – Tocando no palco montado na faixa de areia ampliada após o projeto de Revitalização da Orla de Matinhos, o casal sertanejo Maria Cecília & Rodolfo emocionou o público com os sucessos dos 15 anos de carreira. “O Paraná foi o primeiro estado que recebeu as nossas músicas. O público está num clima lá em cima, de férias”, disse Maria Cecília. “Muito bom o Governo do Paraná oferecer isso para a população, depois de uma pandemia, que ficamos distantes. Agora, poder se reunir, estar com o público de novo, é muito bom.”

A professora da rede estadual de ensino, Juceni Regina, de 58 anos, lembra a importância de trazer atrações culturais e esportivas para o Litoral. “É fundamental para a economia, o turismo, para trazer a população de outros municípios para Matinhos, fomentar o comércio, trazendo atrativos a noite. Esse período de férias, que está quase acabando, com esses shows, está sendo uma maravilha”, afirmou.

Segundo o músico Airton Antônio Junior, de 71 anos, um dos pontos fortes da programação é que ela foi pensada para atrair todos os públicos. “São atrações que atendem todas as idades. Eu conheci a dupla Maria Cecília e Rodolfo pela minha filha e virei fã”, comentou.

PONTAL DO PARANÁ – O cantor Santiago, que se emocionou durante a apresentação, pode contar com o público para ser a sua segunda voz na noite deste sábado em músicas como “Mentira de Amor”, “Azul” e “Chovendo Estrelas”. “Nossa primeira vez aqui em Pontal do Paraná, é uma satisfação muito grande. Eu, Santiago, levando o nome da nossa dupla, meu irmão passou por uma cirurgia. Ele está bem, já se recuperando, e estamos aqui para trazer o melhor da nossa música nesse verão maravilhoso. Ficamos muito felizes de termos sido convidados”, destaca o cantor, que é segunda voz na dupla.

“O pessoal trabalha tanto o ano inteiro e precisa de um entretenimento, uma diversão, e a família do Paraná e de toda a região gosta muito disso. Essa iniciativa é muito boa, está de parabéns.”

Thaís Gabriele Cavassim, de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, passa o fim de semana em Pontal e um dos objetivos era assistir a apresentação. “Eu já estava sabendo que teria o show. Achei a estrutura excelente, bem organizada, muito bom esses eventos que estão acontecendo no Litoral, ainda mais gratuito, o mais importante”, diz. “Muita gente está vindo para o Litoral para assistir os shows”, lembrou ela.

CAPRICHADO – Nelson Zagulski, de Curitiba, veio a trabalho ao Litoral com a família e está aproveitando as atrações do Verão Maior Paraná. “O dono da casa que eu estou trabalhando me falou que teria o show, e como eu curto sertanejo, vim e gostei bastante. Tá bem caprichado, tudo perfeito”, ressalta Zagulski. Ele afirma que frequenta bastante as praias de Santa Catarina, o que deve mudar depois do que viu nas praias paranaenses. “Isso é muito bom para o Paraná. Acompanhei as obras que foram feitas em Matinhos, e que continue assim, cada vez melhor”, complementou.

A pipoqueira Renata Salviano Machado mora em Pontal do Paraná há 8 anos e está vendendo pipoca doce e salgada desde o primeiro show na cidade. “Acompanhei os shows trabalhando. O movimento está bom, porque antes as pessoas se concentravam na Praia de Leste e outros balneários, e agora estão vindo para cá. Ajuda os comerciantes, o pessoal que tem casa aqui”, comenta Renata. “Tudo que é para o povo se divertir, desestressar, tem que continuar.”

Quem também curtiu muito foi o casal Fernanda de Oliveira e Adeilton da Silva, que vende chopp no centro de eventos. “Estamos aqui desde o início dos shows. Para a gente, que é comerciante, é ótimo esse movimento”, disse Fernanda. “Estrutura show de bola, para nós aqui do Litoral foi sensacional, ajuda a trazer turistas, movimentar o comércio”, complementou Adeilton.

PRÓXIMAS ATRAÇÕES – O próximo fim de semana, nos dias 10 e 11 de fevereiro, encerra a temporada de shows do Verão Maior Paraná. Na sexta-feira, a banda Ara Ketu toca no palco montado na praia de Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos. No mesmo dia, em Pontal, o show fica por conta do grupo Sempre Tem, na estrutura montada no Centro de Eventos do Balneário Marisol. No sábado, eles trocam de lugar.

Ao todo, são 26 atrações musicais que integram a programação dos palcos do Verão Maior Paraná nas duas cidades. Já tocaram César Menotti & Fabiano, Jeann & Julio, Edson & Hudson, Eduardo Costa, Antony & Gabriel, Alemão do Forró, Leonardo, Bruno & Barretto, Trio Parada Dura, George Henrique e Rodrigo, Fernando & Sorocaba, Dell Cavalini, Quinteto S.A., Pedro Paulo & Alex, Sambô e João Bosco & Vinicius.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste.