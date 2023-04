(Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está com as inscrições abertas para as provas de 2023 do seu tradicional Vestibular de Inverno, para ingresso no segundo semestre deste ano em mais de 60 cursos dos câmpus de Curitiba, Londrina e Toledo da Instituição.



O processo seletivo será no formato presencial, respeitando as recomendações dos órgãos sanitários. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 12 de maio no site https://multiversidade.pucpr.br.



A aplicação das provas, que contemplarão 40 questões objetivas e uma redação, ocorrerá em 21 de maio, das 13h às 17h. A data prevista da primeira chamada é dia 6 de junho.



Os interessados para o vestibular do curso de Medicina, disponível em Curitiba e Londrina, estão abertas até o dia 01 de maio. A prova será realizada em 07 de maio, das 13h às 18h, sendo composta por 60 questões objetivas e uma redação dissertativo-argumentativa. A data prevista para a divulgação da lista dos aprovados em primeira chamada é o dia 23 de maio.