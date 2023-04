PUCPR/ Divulgação

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) anunciou que reforçou a segurança em todos os câmpus para os próximos dias por conta das ameaças de ataques que circulam nas redes sociais, como whatsapp e Instagram. “Criamos um comitê para monitorarmos este assunto com a seriedade que a situação nos impõe”, informa a universidade em comunicado.

“Sabemos que essas mensagens com teor de pânico fragilizam nossa saúde; por isso, pedimos que não compartilhem informações que incitem medo ou que coloquem a vida de outras pessoas em risco. Como Instituição Católica e Marista, acreditamos que este seja um momento para refletirmos qual nosso papel, individual e coletivo, na construção da cultura da paz, fazendo nosso o apelo do Papa Francisco: “Almejo paz a todo o homem, mulher, menino e menina, e rezo para que a imagem e semelhança de Deus em cada pessoa nos permitam reconhecer-nos mutuamente como dons sagrados com uma dignidade imensa”, diz a universidade.