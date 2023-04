Foto: João Borges

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está com as inscrições abertas para as provas de 2023 do seu tradicional Vestibular de Inverno, para ingresso no segundo semestre deste ano em mais de 60 cursos dos câmpus de Curitiba, Londrina e Toledo da Instituição. O processo seletivo ocorrerá no formato presencial, respeitando as recomendações dos órgãos sanitários para a prevenção da Covid-19 nos locais de prova.

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 12 de maio no site. A aplicação das provas, que contemplarão 40 questões objetivas e uma proposta de redação dissertativo-argumentativa, ocorrerá em 21 de maio, das 13h às 17h. A data prevista para a liberação dos aprovados em primeira chamada é dia 06 de junho.

Os interessados para o vestibular do curso de Medicina, disponível em Curitiba e Londrina, estão abertas até o dia 01 de maio. A prova será realizada em 07 de maio, das 13h às 18h, sendo composta por 60 questões objetivas e uma redação dissertativo-argumentativa. A data prevista para a divulgação da lista dos aprovados em primeira chamada é o dia 23 de maio.

American Academy – Parceria PUCPR e Kent State University (Ohio-EUA)

A PUCPR também está com inscrições abertas para American Academy, um programa inédito no Brasil em parceria com a Kent State University (Ohio – EUA) que oferece aos estudantes uma experiência de ensino superior diferenciada, seguindo o modelo norte-americano de ensino, no qual o estudante inicia os dois primeiros anos da graduação na PUCPR, com professores e matriz curricular da Kent State University e, após esse período, define o curso de graduação e a Universidade que irá finalizar, na PUCR ou na Kent State University. As inscrições para o ingresso no 2º semestre de 2023 vão até o dia 02 de julho e os resultados serão divulgados individualmente no dia 31 do mesmo mês.

American Academy Health

Outro curso ofertado é o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, o American Academy Health. A graduação combina o modelo Liberal Arts, consolidado nos Estados Unidos, com disciplinas específicas da área da saúde. Após dois anos, o estudante pode optar por participar do processo seletivo exclusivo para os egressos do American Academy Health para o curso de Medicina da PUCPR ou escolher entre as demais opções de cursos da PUCPR ou da Kent State University, instituição parceira nos EUA, localizada no estado de Ohio.

A prova presencial ocorre no dia 07 de maio, das 13h às 18h, e os candidatos classificados na primeira fase terão até o dia 28 de junho para enviar os documentos necessários. A divulgação do resultado da análise irá ocorrer no dia 30 do mesmo mês. As inscrições devem ser realizadas no https://multiversidade.pucpr.br até 01 de maio.

Nota do Enem

A PUCPR permite o ingresso na instituição utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para essa modalidade, serão considerados apenas os resultados obtidos no exame realizado a partir de 2013 e o candidato deve ter obtido nota superior a 450, além de não ter zerado a redação. As inscrições podem ser realizadas até 17 de agosto, também pelo https://multiversidade.pucpr.br. A instituição tem até 15 dias úteis para divulgar o resultado.

Vestibular Agendado

Outra forma de admissão na PUCPR é através do vestibular agendado. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de agosto, pelo https://multiversidade.pucpr.br. O agendamento das provas remotas deve ser feito até o dia 19 de agosto. Os resultados serão divulgados até 30 dias úteis após a realização da prova.

Serviço:

Vestibular de Inverno PUCPR 2023

Inscrições até 12 de maio; provas no dia 21 de maio.

Inscrições para Medicina e American Academy Health até 01 de maio; provas no dia 07 de maio.

Editais e outras informações: https://multiversidade.pucpr.br