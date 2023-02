(Reprodução PUCPR)

Em fevereiro, os cursos de Jogos Digitais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) vão abrir as portas da instituição para estudantes, programadores, artistas, músicos, game designers, professores criadores de conteúdo e entusiastas de games embarcarem em mais um desafio para criar um jogo digital em apenas 48 horas. Essa é a 13ª edição do Global Game Jam Curitiba (#ggjcwb), um hackathon que já virou tradição e que, ano após ano, vem conquistando mais público e popularidade.

Unir pessoas com diferentes experiências, promover trocas e explorar todas as etapas do processo de criação dos games são os grandes propósitos do encontro. Como parte da iniciativa Global Game Jam, a edição curitibana busca criar um espaço de criatividade, coletividade e descontração. Foi com esse clima que a capital paranaense se tornou uma das principais sedes do evento, realizado em mais de mil lugares ao redor do mundo.

“Nossa intenção é criar um espaço confortável, um clima descontraído e acolhedor para todos. Queremos que seja ainda mais divertido desenvolver um jogo neste ambiente do que em casa. Já recebemos cerca de 600 participantes em edições anteriores e, com a volta ao formato presencial, esperamos uma boa adesão dos participantes”, aponta Bruno Campagnollo, coordenador dos cursos de Jogos Digitais da PUCPR e organizador do evento.

As inscrições para participar do evento já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 03 de fevereiro. Como já é tradição do Global Game Jam, os participantes só serão informados sobre o tema no primeiro dia do encontro, que acontece de forma presencial, no Bloco Azul do câmpus de Curitiba da PUCPR.

Para quem deseja aprimorar os conhecimentos na criação de games, a Universidade está também com inscrições abertas para mais uma edição da disciplina de Game Development Bootcamp, oferecendo uma imersão no mundo dos jogos digitais e conexões com desenvolvedores de várias regiões do Brasil e do mundo. “Além da oportunidade de participar do Global Game Jam, os alunos matriculados na disciplina terão acesso exclusivo a eventos extras antes e depois do evento”, diz Bruno.

As inscrições para alunos da PUCPR e para estudantes externos ficam abertas até o dia 24 de janeiro, mesma data de início das aulas, que devem ir até o dia 09 de fevereiro.

Serviço:

Global Game Jam Curitiba 2023

De 03 a 05 de fevereiro de 2023

Evento gratuito

Programação, inscrições e mais informações: https://blogs.pucpr.br/jogosdigitais/global-game-jam/