Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu 12 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa responsável por corrupção e fraudes em licitações no município de Faxinal, no Norte do Estado. A ação aconteceu nesta quinta-feira (23).

