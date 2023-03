Divulgação/Assessoria

O Paraná é um dos locais turísticos mais atraentes localizados no sul do Brasil, com uma grande variedade de propostas misturadas com suas paisagens e sua rica história. Se a sua ideia é visitar este belo destino, a primeira coisa a fazer é levar em consideração uma boa hospedagem para garantir seu descanso. A seguir, algumas opções acessíveis para todos.

Com a capital Curitiba, o Paraná, é um dos vinte e seis estados que, além do Distrito Federal, compõem a República Federativa do Brasil.

Geograficamente falando, se localiza na parte sul do país, limitando ao norte com São Paulo, ao sul com Santa Catarina e o Rio Iguaçu (que o separa da Argentina), ao leste com o Oceano Atlântico e ao oeste com o Rio Paraná, que o separa do Paraguai e do Mato Grosso do Sul.

Atrações

Suas principais cidades são Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, localidades com alta densidade populacional e forte movimento turístico, pois é um dos poucos estados que possui um grande número de parques nacionais entre os quais se destacam o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional do Superagüi.

A principal atração do Paraná por excelência são as 275 cachoeiras das belas Cataratas do Iguaçu. Elas estão localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, cuja extensão faz divisa com as fronteiras do Brasil e da Argentina.

Se você estiver procurando um lugar onde poder fazer base para conhecer as cataratas, a cidade certa para isso é Foz do Iguaçu, que também servirá para conhecer outros locais de interesse próximos, como a represa de Itaipu, que está localizada entre o Paraguai e o Brasil e até 2011 foi a maior do mundo.

Definida por muitos como um feito único no mundo da engenharia, esta barragem cria um reservatório de cerca de 200 quilômetros de extensão em linha reta e cerca de 1400 quilômetros quadrados que proporcionam uma paisagem surpreendente.

Onde se hospedar

Ao viajar para o Paraná, dependendo da época do ano, você deve procurar alugar um hotel para o seu descanso com bastante antecedência, já que o movimento de turistas é constante e encontrar hospedagem às vezes pode ser difícil.

Também é essencial ter opções econômicas para isso. Por tal motivo, a seguir, vamos deixar algumas opções para que você possa curtir umas férias inesquecíveis.

Divulgação

Hotel Bandeira Iguassu

Este estabelecimento está localizado em Foz do Iguaçu. Oferece Wi-Fi de graça. Tem recepção durante as 24 horas do dia e estacionamento gratuito.

Possui também acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e quartos adaptados para este fim.

Os usuários destacam a limpeza do local, o bom atendimento prestado pelos funcionários e o ambiente de relax.

CLH Suítes Foz do Iguaçu

Outra opção de hospedagem para aproveitar as atrações deste lugar. Este hotel está estrategicamente localizado no centro da cidade, a 6 quilômetros do terminal rodoviário e da Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai.

Além disso, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu fica a apenas 15 quilômetros do hotel.

A Represa de Itaipu e as Cataratas do Iguaçu ficam a 13 quilômetros de distância, por isso é conveniente ter sua própria mobilidade ou utilizar o transporte público.

Possui várias comodidades como wifi gratuito, piscina no terraço e hidromassagem e serviço diário de camareira.

Também tem recepção 24 horas e segurança e armazenamento de bagagem sem custo extra.

Um ponto que os usuários destacam é que os funcionários estão constantemente disponíveis para fornecer conselhos e informações sobre a cidade e sobre as excursões disponíveis.

Sua boa localização, tranquilidade e limpeza também são apreciadas.

Roochelle Hotel By Nobile

Está localizado no centro de Curitiba, a apenas 200 metros da Rua das Flores, uma das principais avenidas da cidade.

Um destaque é que o café da manhã está incluído na diária; é muito suculento e inclui diferentes tipos de pães, uma variedade de doces, frios e frutas, além de bebidas quentes e frias.

Na hora do almoço e do jantar, os hóspedes podem desfrutar de uma fina seleção de pratos internacionais e regionais.

Além disso, há uma academia para várias atividades físicas e a recepção está aberta 24 horas por dia.

Se você quiser apreciar uma boa peça, o Teatro Ópera de Arame fica a apenas 6 quilômetros do hotel, mas se você gosta de arte, uma boa opção é visitar o Museu Oscar Niemeyer, uma maravilha arquitetônica a apenas 3 quilômetros de distância.

E se você é fã de futebol, não deve deixar de conhecer a Arena da Baixada, o estádio que sediou vários jogos da Copa do Mundo em 2014, a apenas 4 quilômetros de distância.

Os hóspedes destacam a excelente localização do hotel e o excelente serviço do staff.

Slaviero Londrina Flat Hotel

Este hotel, com uma localização privilegiada no centro de Londrina, oferece o máximo de conforto a seus hóspedes. Fica a apenas 10 minutos do aeroporto e do terminal rodoviário.

Tem fácil acesso aos centros comerciais e está muito próximo de um grande número de bares e restaurantes.

Do terraço, com uma vista exclusiva da cidade, os hóspedes podem desfrutar da academia de ginástica, da piscina e da sauna.

Entre todas estas comodidades, os hóspedes também apreciarão os amplos quartos com internet e TV a cabo e um frigobar disponível em todos os apartamentos.

Em que época do ano é possível ir ao Paraná?

Divulgação



O Paraná tem a particularidade de oferecer opções turísticas para todas as estações do ano. Portanto, a melhor época para você viajar para lá dependerá claramente da experiência que você queira curtir.

Tenha em mente que na região costeira o clima do verão é extremamente quente, e o período de chuvas dura o ano inteiro.

O mesmo acontece com as chuvas nas cidades altas, embora o tempo no verão seja mais ameno, e o inverno tende a ser mais seco e frio, tornando-o uma boa escolha se você quiser tirar férias durante esse período.

É importante você considerar que o tempo no Paraná é muito variável. Assim sendo, quando começar a planejar a sua viagem, procure estar preparado para lidar com todas as estações do ano.

Um exemplo disso é Curitiba, uma cidade que pode vivenciar as quatro estações do ano no mesmo dia.

Não há dúvida: Paraná é um lugar mágico, suas praias, o contato único com a natureza, suas opções gastronômicas e sua história, são um destino turístico que todos devem visitar em algum momento de suas vidas.