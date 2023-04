Valquir Aureliano

O ar ficou mais puro no Paraná. De acordo com o Índice da Qualidade do Ar (IQar), estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em uma régua em que menos é mais, o Estado passou de 24 pontos em 2019 para 19,7 pontos em 2022. Com isso, ganhou a chancela de um ar bom, o nível mais alto da classificação e um dos melhores indicadores entre os poucos estados do País que fazem a medição qualitativa do ar. Pureza que é resultado de um combo de ações, que incluem legislação rígida, fiscalização e investimento em tecnologia. “Nós temos os empreendimentos industriais que geram emissões atmosféricas, mas como aqui no Paraná são devidamente licenciados existe uma imposição de controle para essas atividades”, afirma Everton Souza, diretor-presidente do Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). São 11 estações de monitoramento existentes no Paraná emitem dados em tempo real, de minuto a minuto. Os aparelhos são instalados de acordo com a concentração de indústrias, refinarias, volume de veículos e atividades humanas. São duas em Curitiba, na Cidade Industrial e na Praça Ouvidor Pardinho (foto), além de Cascavel, Araucária (3), Ponta Grossa (2) e São Mateus do Sul (2).