Foto: Carol Percegona/ Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Para dar início ao tempo da Quaresma, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba (PR) terá três missas e 17 novenas nesta Quarta-feira de Cinzas (22/02). A primeira novena começa às 6h, presidida pelo padre Edilei Rosa Silva, CSsR, administrador do Santuário. Todas as quartas-feiras o Santuário celebra a novena perpétua em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em 17 horários diferentes. Seguindo a tradição da Igreja Católica, ao final de todas as celebrações haverá o rito de imposição das cinzas, momento em que o sacerdote proclama ao fiel “Convertei-vos e crede no Evangelho” ou “Lembra-te de que és pó, e ao pó te hás de voltar”.

22.02 I Quarta-feira de Cinzas

6h às 22h – Distribuição de cinzas

7h, 12h e 21h – Missa e novena

6h às 22h – Novena, de hora em hora

6h às 20h – Confissões

A Quarta-feira de Cinzas é também dia de jejum e abstinência de carne e, para marcar esse tempo forte de conversão, em preparação para a Páscoa, a maior celebração da Igreja Católica, acontece a abertura da Campanha da Fraternidade, que neste ano, reflete sobre o tema: “Fraternidade e Fome” e o lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16). A atividade, que acontece desde 1962, quer chamar a atenção da sociedade para problemas que afetam os brasileiros, buscando caminhos de superação para essas adversidades.

Sobre a Quarta-feira de Cinzas

“A Quarta-feira de Cinzas é uma das datas mais importantes no calendário litúrgico da Igreja Católica, pois marca o início da Quaresma, período que antecede a Páscoa, durante o qual os fiéis são convidados a se dedicar à oração, ao jejum e à caridade. Nesse dia é feita a imposição das cinzas, feita a partir das palmas abençoadas no Domingo de Ramos do ano anterior, que foram usadas para celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As cinzas são um símbolo da fragilidade e da mortalidade humana, e lembram os fiéis de sua responsabilidade de se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus.

O cristão deve lembrar que a Quarta-feira de Cinzas marca o início de um período de penitência e reflexão que culmina na celebração da Semana Santa, que inclui a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Durante a Quaresma, somos incentivados a nos aproximar de Deus, ao arrepender dos pecados e a nos dedicarmos à oração, ao jejum e à caridade, como forma de preparação para a celebração da Páscoa”, explica o Diácono Edilson da Costa.

A Quaresma segue até o dia 2 de abril, dia da celebração do Domingo de Ramos. A partir do dia 3 de abril tem início a Semana Santa, que culminará com a celebração da Páscoa do Senhor no dia 9 de abril.

Serviço:

Programação

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR)

Informações: (41) 3253-2031