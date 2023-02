Reprodução/Sesa-PR

De acordo com boletim semanal divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (22), o Paraná atingiu 4.110 casos de dengue, distribuídos por 238 municípios. Somente neste ano foram 1.400 casos da doença.



Segundo as informações apresentadas por 368 municípios do Paraná, 45,4% (181 municípios) estão em situação de alerta e 12,8% (51 municípios) apresentam risco para a ocorrência de epidemias, considerando a proliferação vetorial.



Em relação à chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, são mais quatro casos em relação à semana anterior, totalizando dez. Durante este período sazonal não foram contabilizados casos de zika.