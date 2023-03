(PMPR)

A Polícia Militar do Paraná, por meio de equipes da Agência Local de Inteligência (ALI) e das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 9º BPM, apreendeu 475 quilos de pasta base de cocaína na madrugada desta quarta-feira (29), em Paranaguá, no Litoral.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia