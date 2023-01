Divulgação Ascom TJPR

O município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RM) passa a atuar como uma comarca jurídica com a instalação do Fórum local. A sede será inaugura da pela Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), nesta terça-feira (24). Localizado na Avenida Dom Pedro II, 550, no Centro, onde estão as demais autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo de Quatro Barras.

O desembargador presidente do TJPR, José Laurindo de Souza Netto, ressaltou que a inauguração da unidade “traduz a busca da cidadania”. O magistrado destacou que a iniciativa aproxima a população do Poder Judiciário. “É esse o objetivo. Dar celeridade aos processos dos moradores da cidade que terão mais perto de si os dispositivos legais para que possam buscar o que desejam: justiça e consolidação de direitos fundamentais”, disse o presidente.

A criação da Comarca de Quatro Barras, segundo o prefeito, é a concretização de um anseio do município de mais de uma década, que vai garantir a proximidade da população ao Poder Judiciário, possibilitando o acesso mais célere à Justiça.

A edificação do atual fórum de quatro barras foi inaugurada no ano de 2015, com a instalação do posto avançado descentralizado de atendimento dos juizados especiais.

O novo prédio do fórum está situado em um terreno de aproximadamente 5.000 metros quadrados, e conta com uma área total construída de 2.686,00 metros quadrados. As instalações atendem a todas as necessidades previstas quanto à organização e divisão judiciárias exigidas em todas as disposições legais existentes e ao Conselho Nacional de Justiça em relação às normas de acessibilidade.

O prédio contempla: 4 secretarias; 3 salas de audiências; 3 salas de armas; sala de triagem e espera; sala de oitiva especial, juizados especiais; 1 sala de conciliação; 4 salas de arquivo; 4 gabinetes para magistrados, 3 assessorias de magistrados, 7 salas para o ministério público; 1 sala para a defensoria pública e OAB; sala para oficiais de justiça e psicólogas, salão do júri e sala de deliberações; copa, cozinha e instalações sanitárias.

Homenagem ao Eng. João Laurindo de Souza Netto

O Fórum receberá o nome do Engenheiro João Laurindo de Souza Netto, pai do presidente do TJPR, Des. José Laurindo de Souza Netto. João Laurindo formou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná (1955), Matemática pela Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná (1957), Engenharia Elétrica pelo Centro de Estudos Superiores de Gurcy-le Châtel na França (1966) e Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Atuou na Companhia Paranaense de Energia (Copel), auxiliando no planejamento e na criação da Fundação Copel. Participou de projetos importantes na região, inclusive das ações governamentais de planejamento, construção e exploração dos sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comércio de energia elétrica e correlatos. Atuou na construção dos grandes sistemas de integração energética e dos empreendimentos hidrelétricos previstos no Plano de Eletrificação do Paraná.

História

A edificação do atual Fórum Regional de Quatro Barras foi inaugurada no ano de 2015 – uma data histórica para a cidade, já que o município recebia em seu território a primeira sede do Poder Judiciário, com a então instalação do Posto Avançado Descentralizado de Atendimento dos Juizados Especiais de Quatro Barras.

Em 2015, o então e atual prefeito Loreno Bernardo Tolardo afirmava que o posto era também uma semente que se plantava para, no futuro, a possível instalação da Comarca de Quatro Barras, que se concretiza nesta terça-feira (24). O fórum dispõe de uma área de 825,37 m² e metragem total de 4.478,82 m². Até então, a população do município era atendida pelo Fórum da Comarca de Campina Grande do Sul, também na RMC.