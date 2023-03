(PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente quatro integrantes de uma organização criminosa envolvida em furtos de veículos de luxo ocorridos em Toledo, Umuarama e Cianorte, regiões Oeste e Noroeste do Estado. A operação foi deflagrada nesta terça-feira (28) e aconteceu simultaneamente no Paraná, Joinville, Jaraguá do Sul e Araquari, em Santa Catarina.

