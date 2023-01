Reprodução de vídeo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu as investigações do homicídio de Laurize Oliveira e Ferreira, de 43 anos, ocorrido no dia 15 de novembro de 2022, no bairro Centro Cívico, em Curitiba. A vítima estava tocando como DJ em um trio elétrico quando fios de telefonia bateram no caminhão e ocasionaram a queda da mulher. Quatro pessoas foram indiciadas por homicídio doloso.

