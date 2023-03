Foto: Divulgação/ PMPR

O Juízo Criminal de Matinhos, no Litoral do estado, recebeu nesta semana denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná contra quatro policiais militares por três homicídios triplamente qualificados, entre outros crimes. A ação penal foi apresentada pelo MPPR por meio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca e os fatos foram descobertos em um desdobramento da Operação Fish, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em agosto do ano passado.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia