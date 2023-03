Reinaldo Reginato

A Polícia Civil do Paraná prendeu quatro pessoas em flagrante por aplicar golpes durante show da banda Coldplay, em Curitiba. A operação foi realizada na noite desta quarta-feira (22), no bairro Alto da Glória.

Segundo o que a Polícia apurou, os golpes iniciaram na primeira noite de show, na terça-feira (21), pois mais de dez boletins de ocorrência relacionados ao golpe foram registrados.

Durante os eventos, os estelionatários vendiam comidas e bebidas do lado de fora do estádio Couto Pereira. No momento do pagamento, trocavam o cartão do cliente para cometer a ação criminosa. “Quando a vítima entrava no show, ou na saída, passavam diversos valores no cartão”, afiormou o delegado Emmanoel David.