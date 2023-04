João Frigério

A Polícia Militar do Paraná informa que, até o momento, quatro suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência bancária de Antonina, no litoral paranaense, já foram identificados.

Durante as buscas, os quatro suspeitos entraram em confronto com os militares estaduais, um em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, e três em Morretes, no Litoral.

Dos quatro suspeitos, um foi baleado e levado ao hospital e três vieram a óbito, sendo dois deles já na noite desta quarta-feira, na Estrada do Anhaia, após buscas pelas equipes do Comando de Operações Especiais (COE).

Com eles, os militares estaduais apreenderam armamentos e malotes de dinheiro que foram encaminhados para serem contabilizados na Delegacia da Polícia Federal, em Paranaguá.

RECUPERADOS – Até o momento, mais de R$ 177 mil em espécie foram recuperados pela PMPR, além de malotes, coletes balísticos, dois veículos utilizados pelos suspeitos no crime e um celular.