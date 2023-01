Fazenda Urbana estará aberta em janeiro para passeios e piqueniques. Curitiba, 10/01/2023. (Hully Paiva/SMCS)

Quem ainda não conhece a Fazenda Urbana de Curitiba, tem uma ótima oportunidade para visitar o local. Em janeiro o local está com as portas abertas para quem deseja fazer um passeio diferente e conhecer os canteiros que fazem com que o espaço da Prefeitura seja um verdadeiro pedacinho do campo dentro da cidade.

Até o dia 3 de fevereiro, de 2ª a 6ª feira das 9h às 11h30 às 13h30 às 16h30, quem desejar visitar o espaço basta ir até o local na Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 1880, ao lado do Mercado Regional no Cajuru. Neste período não haverá necessidade de agendamentos para conhecer a Fazenda e realizar as atividades.

De acordo com o gerente da Fazenda Urbana, Marcos Rosa, a Fazenda Urbana é voltada à educação para a prática agrícola sustentável nas cidades e funciona como um centro de conexão entre o rural e o urbano, para transmitir inovação, conhecimentos tradicionais, agrícolas, gastronômicos e de sustentabilidade urbana. Além disso, no período de férias também pode ser um espaço de lazer.

“Nessa época do ano nossos portões estarão abertos para passeios livres, para que todos possam desfrutar de nossas áreas verdes e até fazer um piquenique, assim como oficinas e cursos para adultos e crianças para que aprendam as várias funções deste jardim agronômico em meio à cidade”, salientou Marcos Rosa.

Piquenique na Fazenda

E que tal incrementar ainda mais o passeio com um piquenique na Fazenda Urbana? A partir da próxima segunda-feira (16/1), o local também estará aberto para esta atividade. Basta levar a toalha e arranjar um cantinho em meio aos jardins de mel, estufas e canteiros da Fazenda.

Oficinas

A Fazenda Urbana também terá oficinas com dicas de compostagem, oficinas de hortas em pequenos espaços, hortas em canteiros para crianças, hortas capilares para cultivar temperos e chás, aproveitamento integral de alimentos e oficina de iscas.

Outras atividades que também ocorrem no espaço, mas que já estão com vagas esgotadas, são a capacitação para operador de drone e o curso de Meliponicultura para conhecimentos sobre as abelhas nativas sem ferrão.

Confira a programação de janeiro da Fazenda Urbana:

· Dicas de compostagem – 17/01 – das 14h às 15h30

· Oficina de hortas em pequenos espaços: 19/01 – das 14h às 15h30;

· Oficina kids de hortas em canteiros: 24/01 – das 14h às 15h30;

· Hortas capilares: cultivando temperos e chás medicinais: 26/01 – das 14h às 15h30;

· Oficinas de aproveitamento integral com preparo de sucos na unidade móvel: 31/01 – das 14h às 15h30.

· Oficina de iscas: 02/02 – das 14h às 15h30;

· Piquenique com Família Folhas: 11/2 (horário a confirmar)