(Rodrigo Fonseca/CMC)

No próximo sábado (25), o evento “Câmara 330 anos”, para brindar o aniversário do Poder Legislativo e de Curitiba, também terá um momento para mergulhar na história da cidade. Será realizada, às 15 horas, uma visita guiada ao Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). A atividade será conduzida pela pesquisadora Clarissa Grassi Dias, que realiza as tradicionais visitas guidas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Clarissa também é servidora da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), onde é responsável pelo Departamento de Serviços Especiais. Além de falar do Palácio Rio Branco, obra finalizada em 1895, que, inicialmente, abrigou a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep), a ideia é resgatar a história do entorno do prédio centenário. A rua Barão do Rio Branco, que já se chamou rua da Liberdade, era o centro político de Curitiba.

A praça Eufrásio Correia, que receberá parte da programação cultural e esportiva do próximo dia 25, também guarda curiosidades. Da mesma maneira, o anexo 3 da Câmara Municipal de Curitiba também traz histórias, pois é o espaço que já funcionou como garagem de bondes, antes da chegada dos ônibus à cidade, e ainda mantém os antigos trilhos, assim como a estrutura do telhado.

“Mais do que falar sobre a beleza da arquitetura presente no Palacete Barão do Rio Branco e seu entorno, a ideia da visita é trazer elementos sobre a história da Câmara Municipal de Curitiba, seu funcionamento e sua importância para a população como Casa Legislativa”, explica Clarissa. “Um mergulho na história da cidade de Curitiba, seus personagens políticos e na arquitetura desse palacete — que já foi também sede da Assembleia Legislativa”, complementa.

Inscrições

A participação na visita guiada à história no Legislativo e da cidade de Curitiba é gratuita. O grupo, no entanto, será limitado a até 40 pessoas. Para se inscrever, clique AQUI e preencha o formulário online. Ainda, o Palácio Rio Branco estará aberto para visitação, neste sábado, no período das 11h às 15h.