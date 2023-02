(Foto: Divulgação)

A Zombie Walk de Curitiba retorna neste ano ao seu formato tradicional, com a ‘zumbizada’ de Curitiba invadindo o Centro da cidade no dia 19 de fevereiro (domingo de Carnaval). E para quem quer participar da folia dos mortos-vivos, mas não sabe como se maquiar, nos dois próximos sábado (4 e 11 de fevereiro) acontece a 5ª Oficina de Maquiagem Zumbi, em parceria com a Gibiteca de Curitiba (@gibitecadecuritiba) e Tintinhas Tia Rosy (@tintinhatiarosy).

Para participar, os interessados devem fazer pré-inscrição por telefone ou presencialmente na Gibiteca. A ideia é que os participantes aprendam técnicas básicas para chegarem prontos na Zombie Walk deste anos. As inscrições são gratuitas e o valor da taxa de material é de R$35,00 (a ser paga aos instrutores da equipe da Zombie Walk Curitiba no dia da oficina).

Podem participar da oficina qualquer pessoa com idade a partir dos cinco anos. Além disso, os participantes devem levar roupas que possam sujar no dia da aula de maquiagem.

A Gibiteca de Curitiba fica na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 (Solar do Barão), no Centro da capital parananese. O telefone para contato é o (41) 3321 3250.

Concentração na Praça Osório e expectativa de 25 mil zumbis

A Zombie Walk acontecerá no dia 19 de fevereiro, com concentração na Praça Osório a partir das 10 horas e uma marcha até a Praça Santos Andrade já no começo da tarde (por volta de meio-dia). Tanto na concentração como na chegada, atrações diversas animarão o público de zumbis do início ao fim, com muito rock, dança (com direito a apresentações do clássico Thriller, de Michael Jackson), exibições de um time de futebol americano e suas cheerleaders.

Segundo Flavia Nogueira, organizadora da marcha dos zumbis, a expectativa é que pelo menos 25 mil pessoas participem da Zombie Walk neste ano. “Temos tido muita busca nas redes sociais, pessoal pedindo informações, então acredito que vai ser bastante gente na rua”, explica ela, convidando ainda os interessados a participarem das oficinas de maquiagem, que vão acontecer na Gibiteca em dois sábados (dia 4 e dia 11), com seis turmas nos dois dias e expectativa de lotação máxima, numa espécie de esquenta para a Zombie Walk em si.