Divulgação/DER-PR

Queda de árvores sobre o pavimento do km 7 da Estrada da Graciosa (PR-410), bloquearam o trecho. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná da PMPR interromperam o tráfego na rodovia, no início da noite deste sábado (18), para garantir a segurança de motoristas.

A equipe da empresa que trabalha nas obras de recuperação emergencial da rodovia está trabalhando para retirar o material e avalia a condição da encosta, com perspectiva de reabrir a Graciosa o mais breve possível.

O DER/PR recomenda que usuários evitem utilizar a rodovia em períodos de chuvas, exceto em casos de extrema necessidade, seguindo pelo trecho com cautela, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência nos locais em obra.