Franklin de Freitas

O tempo no Paraná segue como nos últimos dias. Calor no interior, clima abafado na Capital e muitas nuvens entre o Litoral e a Grande Curitiba. O sol pode aparecer durante a tarde desta quinta-feira (23).



Mas uma frente fria avança pelo mar na sexta-feira (24), e algumas chuvas voltam com característica menos irregular da tarde para a noite. O calor à tarde é destaque entre as regiões do estado. Pode haver chuva isolada com alguns raios em porções mais ao Norte e ao Oeste.



Em Curitiba pode chover no fim de semana. Essa condição também deve seguir pela próxima semana. As temperaturas ainda ficam altas no sábado (25) e no domingo (26) na Capital.