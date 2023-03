Reprodução/Defesa Civil/AM

Curitiba recebeu na tarde desta quinta-feira (9), a precipitação acumulada de 07 mm de chuva registradas na Estação Meteorológica do CEMADEM localizada no bairro Umbará, e rajadas de vento de 28,8 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

As Administrações Regionais e seus núcleos estão em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer. Não houve registro de pessoas desabrigadas, desalojados ou feridos.

Foram registradas as seguintes ocorrências:

Solicitação via 156 de quedas de árvores/galhos : 03

Rua Rosa Carvalho Chaves – Fanny;

Rua Felipe Jacob Nadolny– Santa Cândida;

Rua Catulo da Paixão Cearesnse – Cajuru;

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC continua em alerta, e informa que há possibilidade de pancadas de chuvas regionalizadas.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros)