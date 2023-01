(Ana Ehlert)

Curitiba recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 15,6 mm de chuva registradas na estação meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel. No período foram ainda registradas rajadas de vento de 17,6 km/h na estação do Sistema de Tecnologia de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), localizada no bairro Jardim das Américas.

Segundo os dados da Defesa Civil do município foram registradas seis chamados para atender queda de árvores e galhos. Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) está em alerta, e informa que há previsão de chuvas moderadas nesta quinta-feira para Curitiba, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Quedas de árvores e galhos:

06 Solicitação de queda de árvores e galhos, registradas pelo fone 156/199:

Rua Padre Agostinho, 1097- Mercês;

Rua Vicente Alves Padilha, 144- Umbara;

Rua Evaristo Da Veiga, 428- Boqueirão;

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 469- Campina do Siqueira;

Rua Paulo Nadolny, 10 – Bacacheri;

Rua Alberto Klemtz, 310- Portão.

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).