Idosos do Rancho das Flores esbanjam energia durante desfile de Carnaval. Na imagem : Leonir Lucinda dos Santos acompanhada da presidente da FAS, Maria Alice Erthal e da diretora de proteção social básica da FAS, Maria Inês Gusso RosaCuritiba, 18/02/2023. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Com mais de 300 animados foliões, o Bloco Rancho das Flores abriu tradicionalmente o Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial de Curitiba, na noite desse sábado (18/2). O bloco, formado por pessoas idosas atendidas nos serviços de convivência da Fundação de Ação Social (FAS), entrou na avenida às 20h, levando muita alegria para o público que compareceu à festa na Marechal Deodoro.

Depois de dois sem poder brincar a maior festa popular brasileira, por causa da pandemia da covid-19, os idosos não pouparam energia na concentração e durante o desfile, que começou na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua João Negrão, e terminou na Praça Zacarias, ponto de dispersão dos blocos e escolas.

Depois de dois anos, 18 mil pessoas lotaram a Marechal para assistir aos desfiles de Carnaval

Ao longo de toda a avenida, o grupo cantou animado a marcha “Trocando as máscaras: adeus pandemia, agora é só alegria”. A presidente da FAS, Maria Alice Erthal, desfilou junto com o bloco, assim como a diretora de Proteção Social Básica, Maria Inês Gusso Rosa, responsável pelos Cras e Catis de Curitiba.

Destaques

Entre os destaques do bloco esteve também o casal Asveros Krzyzanovski, 68 anos, e Inês Krzyzanovski, 71, que carregaram o estandarte do Rancho das Flores. Está foi a primeira vez que eles participaram de um desfile de rua de carnaval e estavam ansiosos e apreensivos antes de entrarem na avenida.

O casal foi escolhido para a importante missão pela equipe do Centro de Atividades para Pessoas Idosas (Cati) Boa Vista, onde fazem aulas de dança de ritmos e hidroginástica.

“Estamos muito felizes hoje, sei que será uma noite linda”, disse a catarinense Inês. Por estarem aposentados, a idosa contou que ela e o marido costumam ir aos bailes e festas organizados pela Prefeitura para dançar valsa, bolero e gauchesca, os ritmos preferidos do casal.

Como acontece há mais de três décadas, Leonir Lucinda dos Santos, 88 anos, desfilou na avenida como Rainha do Rancho das Flores. Com tanta experiência, ela contou que já não sente mais o friozinho na barriga, antes de entrar na avenida, mas sempre busca se divertir ao máximo. “Se a gente vem até aqui é pra se divertir, se não for pra ser assim, é melhor ficar em casa”, disse dando risada.

Neste ano, os integrantes do bloco vestiram camisetas estampadas confeccionadas especialmente para a festa e fantasias produzidas pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

História

O bloco Rancho das Flores foi criado em 1989 e é composto por pessoas idosas atendidas pela FAS nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de Atividades para Pessoas Idosas (Catis), das dez regionais da cidade, onde participam de diversas ações, entre elas dança, coral, tai chi chuan, artesanato.

Na época, o grupo tinha letra própria e as fantasias dos participantes eram criadas pelo estilista e carnavalesco paranaense Ney Souza, que entre as décadas de 1960 e 1980 foi destaque nos luxuosos bailes e concursos de fantasias que aconteciam, principalmente, no Rio de Janeiro. As pessoas idosas do Rancho das Flores é que confeccionavam as fantasias.

A partir de 1990, o Rancho das Flores passou a desfilar e participar da abertura do Carnaval de rua de Curitiba, que integra o calendário anual de eventos direcionados à população idosa da cidade.

Com o desfile, a FAS aproveita a cultura popular brasileira para valorizar e reforçar a participação ativa dos idosos de uma maneira lúdica.