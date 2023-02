Franklin de Freitas





A Universidade Federal do Paraná (UFPR) alcançou a 12ª colocação na América Latina e o 4º lugar entre as universidades federais brasileiras no Webometrics Ranking of World Universities 2023, que classifica o impacto das instituições de ensino superior na web. A UFPR é a primeira colocada entre as instituições do Paraná e a segunda da Região Sul do país.

O levantamento é realizado duas vezes ao ano, pelo Cybermetrics Lab, grupo de pesquisa vinculado ao Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), considerado o principal órgão de pesquisa na Espanha.

Um dos principais objetivos do estudo, conforme os realizadores, é motivar tanto as instituições quanto os acadêmicos a terem uma presença na web que reflita com precisão suas atividades.

O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, destacou a importância do trabalho de todos da universidade, que se reflete no reconhecimento internacional alcançado ao longo dos anos.

“A centenária Universidade Federal do Paraná mais uma vez foi destaque em ranking internacional. Este resultado é uma forma de retorno à sociedade e o reconhecimento da dedicação de toda nossa comunidade, técnicos, professores e alunos”, disse.

Segundo a organização, o resultado é obtido por três indicadores:

Visibilidade (peso de 50%) – referente ao impacto do conteúdo na internet (considera o número de fontes externas com links que levam ao portal da instituição);

Transparência (peso de 10%) – referente ao número de citações do conteúdo entre 310 pesquisadores de destaque na plataforma Google Scholar;

Excelência (peso de 40%) – referente ao número de pesquisas entre as 10% mais citadas em cada disciplina do banco de dados Scimago.

O Webometrics Ranking of World Universities é realizado desde 2004 e, atualmente, analisa 31 mil instituições de ensino superior de mais de 200 países. A UFPR ficou em 566º lugar mundial.

Nesta edição, a UFPR obteve as notas de 580 em visibilidade, 520 em transparência e 792 em excelência.