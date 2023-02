Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA)

Um rapaz de 18 anos morreu na tarde deste domingo (5) no local conhecido como Lagoa Azul, em Morretes, no Litoral do Paraná.

A aeronave Falcão 08, do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado na tarde em apoio aos Bombeiros pra resgate de uma vítima afogada. No local, os militares após buscas, encontraram o corpo do rapaz de 18 anos, que mesmo após a intervenção do médico veio a óbito.