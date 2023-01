José Fernando Ogura/SMCS

Após oito dias de obras, a Prefeitura de Curitiba finalizou as obras de fresa e recape no trecho central da Avenida Marechal Floriano Peixoto, tendo chegado, nesta quarta-feira (11/1) até a Praça Tiradentes. Os trabalhos continuam na região, completando um trecho contínuo de 1,9 km de asfalto novo na região central de Curitiba.

A intervenção requalifica o asfalto de ruas que margeiam pontos importantes da cidade como as praças Carlos Gomes e Tiradentes, o prédio histórico da UFPR, o Teatro Guaíra e a Reitoria, chegando até a Rua Ubaldino do Amaral (Alto da Glória).

De passagem pela região central, o casal Rogério da Silva, 37 anos, e Tainá Nardi, 30, elogiaram as melhorias pelas ruas. “Para mim, que sou cadeirante, é muito bom contar com o asfalto lisinho. Facilita a travessia das ruas, com segurança”, disse Silva.

1,9 km em mais três vias

Após a conclusão da intervenção na Marechal Floriano (entre a rua Pedro Ivo e Travessa Tobias de Macedo), as equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), avançam nas melhorias em mais três vias – travessas Tobias de Macedo e Alfredo Bufren e Rua Amintas de Barros, totalizando um trecho contínuo de 1.846 metros.

Nesta quarta-feira, as travessas Tobias de Macedo e Alfredo Bufren já haviam recebido o trabalho de fresa, que também chegou à Amintas de Barros, na esquina com a Rua Tibagi, preparadas para receber o recape nos próximos dias. A obra vai avançar, ainda, até o cruzamento com a Rua Ubaldino do Amaral.

Aos motoristas

“Estamos requalificando o pavimento quadra a quadra desse trecho, renovando o asfalto em bloqueios parciais, mantendo sempre pelo menos uma faixa liberada para o tráfego. O objetivo é, com a fresa e recape, reestabelecer as condições iniciais das ruas, com mais conforto e segurança para motoristas e passageiros”, explica o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

A Smop aproveita o período do recesso escolar, com menor fluxo de veículos na região central para realizar as obras com menor impacto no trânsito. O cronograma dos trabalhos pode sofrer interferências pelas chuvas. As benfeitorias no trecho não afetam o itinerário das linhas de ônibus que passam pela área.

Motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao passar pela obra que está sinalizada e tem a orientação da Superintendência de Trânsito (Setran).

Etapa por etapa

Ao todo, a obra contempla quatro ruas do Centro da cidade, em um trecho contínuo, totalizando 1,9 km de pavimento requalificado (total de 1.846 metros), com as seguintes etapas:

Etapa 1 – Concluída

Rua Marechal Floriano Peixoto e Praça Tiradentes, deste a Rua Pedro Ivo até a Travessa Tobias de Macedo (600 metros de extensão);

Rua Marechal Floriano Peixoto e Praça Tiradentes, deste a Rua Pedro Ivo até a Travessa Tobias de Macedo (600 metros de extensão); Etapa 2 – Em andamento

Travessa Tobias de Macedo, entre Praça Tiradentes e a Rua Riachuelo (185,1 m);

Travessa Tobias de Macedo, entre Praça Tiradentes e a Rua Riachuelo (185,1 m); Etapa 3 – Em andamento

Travessa Alfredo Bufren, entre as ruas Riachuelo e Conselheiro Laurindo (361 m)

Travessa Alfredo Bufren, entre as ruas Riachuelo e Conselheiro Laurindo (361 m) Etapa 4 – Em andamento

Rua Amintas de Barros, entre as ruas Conselheiro Laurindo e Ubaldino do Amaral (700 m)

Pela Centro e pelos bairros

Além das requalificações do asfalto nas ruas do “coração de Curitiba”, a Prefeitura segue realizando intervenções nos bairros com o Programa Asfalto Novo. A etapa mais recente do programa contempla melhorias em 160 ruas de 41 bairros da cidade, privilegiando os espaços mais afastados do Centro.

Desde 2017, a gestão do prefeito Rafael Greca, a partir do programa Asfalto Novo, já realizou 1.564 ações de pavimentação já executadas ou em andamento em 1.344 ruas da cidade (algumas ruas receberam mais de uma intervenção em diferentes trechos).

Ao todo, são 767,9 km de pavimento renovado por toda a cidade, sendo que 87% das obras são em ruas de bairros afastados do Centro. As ações priorizaram ruas com unidades de saúde e escolas; que servem de ligação entre bairros e estão no itinerário do transporte coletivo e aquelas escolhidas pela população, via Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba.

Acompanharam o prefeito Rafael Greca na vistoria, a administradora da Regional Matriz, Rafaela Lupion; o engenheiro da Smop Caio Medeiros Alonso, o diretor da Unidade Técnica de Infraestrutura de Pavimento da Smop, Diego Prendin.