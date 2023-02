Superintendência da Receita Federal, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir das 10 horas desta sexta-feira, o lote residual de restituição do IRPF do mês de fevereiro de 2023 estará disponível para consulta. No Paraná o lote contempla 12.135 contribuintes que receberão juntos R$ 19,4 milhões.



O crédito bancário será realizado no dia 28 de fevereiro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço.