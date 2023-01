Divulgação/PRF – Os celulares apreendidos

A Receita Federal arrecadou R$ 90,8 milhões com leilões de mercadorias apreendidas no ano de 2022 no Paraná. Em 11 leilões realizados, foram oferecidos aos arrematantes os mais diversos produtos, de sucata a veículos de luxo, passando por itens como perfumes, equipamentos hospitalares e materiais eletrônicos.



Dentre as unidades da Receita Federal no Paraná, Foz do Iguaçu respondeu por cerca de um terço da arrecadação com mercadorias leiloadas, somando R$ 30,1 milhões. Paranaguá arrecadou cerca de R$ 23 milhões devido às apreensões.