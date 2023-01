(Divulgação PF)

A Receita Federal e a Polícia Federal desencadearam no dia 24 de janeiro de 2023 a operação Cabine Estendida, uma ação conjunta de combate ao contrabando e descaminho. Após trabalhos de inteligência, a operação foi executada na área urbana de Cascavel, região oeste do Paraná, e resultou na apreensão de dois veículos carregados com eletrônicos, aparelhos celulares e cigarros eletrônicos em valor aproximado de R$ 500 mil.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia