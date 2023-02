(Receita Federal)

A droga estava em um contêiner que seria descarregado no Porto de Durban, na África do Sul. Os servidores da Receita Federal apreenderam na manhã desta quinta-feira, 23 de fevereiro, 36 kg de cocaína no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia