(Divulgação Receita Federal do Brasil)

A Receita Federal apreendeu 12 kg de cocaína na manhã desta quarta-feira, 26 de abril, no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense. Os pacotes com a droga estavam escondidos nos compartimentos dos motores de um contêiner refrigerado que tinha como destino o porto de Tangier, no Marrocos.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia