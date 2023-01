Tráfego na BR-277 segue lento nos kms 39 a 41 (Reprodução/DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) recebeu na quinta-feira e já está analisando os projetos da obra emergencial de contenção dos taludes danificados da BR-277 no Litoral, serviços que têm o objetivo de evitar que novos escorregamentos ocorram e que permitirão a liberação do tráfego na rodovia com segurança e mais brevidade possível.



A obra emergencial de contenção tem previsão de ter início nesta segunda-feira, incluindo a chegada de um guindaste no km 41, ponto onde o tráfego permanecerá em apenas duas faixas.



A previsão é que estes serviços emergenciais sejam concluídos até o dia 25 de fevereiro, permitindo a liberação total das faixas de tráfego da BR-277 nos locais sendo atendidos pelo DER/PR. Estes prazos podem ser modificados conforme as condições climáticas na serra.



O DNIT continua responsável pelas obras no km 42, que foi atingido por uma queda de rochas em outubro, cerca de um mês antes dos deslizamentos nos quilômetros 39 e 41.



Desde o deslizamentos, o tráfego em trechos da BR-277 está complicado, formando um gargalo. Aliado ao grande número de veículos que trafegam pelo local, longas filas se formam.



Ontem, pela manhã, por exemplo, a fila chegou a ter mais de 16 quilômetros n o retorno das praias. Na BR-376, que também viveu o drama de deslizamentos, a fila de volta para Curitiba tinha 26 km pela manhã. Durante a semana passada, teve dias com 60km.