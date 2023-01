Estrada da Graciosa – obras de recuperação da Estrada da Graciosa, depois dos desmoronamentos causados pelas chuvas. (Albari Rosa/AEN)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) avançou nas obras de recuperação da Estrada da Graciosa (PR-410), no Litoral, na semana passada. Os trabalhos estão concentrados em dois pontos críticos, no km 7 e no km 8, danificados pelas chuvas no final do ano passado. Com isso, a operação pare-e-siga está mantida pelas próximas semanas.

No km 8, onde um escorregamento de terra, árvores e rochas atingiu a pista, está sendo realizado o retaludamento da encosta danificada, bem como a execução de dispositivos de drenagem. O local também continua recebendo os serviços de perfuração dos pontos que receberão chumbadores, para posteriormente ser instalada e fixada tela metálica de alta resistência.

No km 7, onde o escorregamento de material foi abaixo da rodovia, chegando a causar rachaduras no pavimento, já foram executadas 30% das colunas com a técnica “jet grouting”, que injeta nata de cimento no solo, para consolidar e melhorar a estabilidade do local. O talude danificado receberá na sequência a recuperação de cortina atirantada, além de reforço da estrutura e implantação de novos drenos para direcionar a água das chuvas.

Em breve os serviços começarão a ser realizados no km 12, danificado no mesmo período, e enquanto isso permanecem sendo elaborados os projetos para recuperar os dois pontos danificados do km 11, cujos escorregamentos aconteceram mais recentemente. Nestes locais já foi realizada a limpeza e retirada de materiais soltos, com a instalação de barreiras de concreto New Jersey e sinalização provisória no bordo da pista no km 11, com o trânsito em meia pista por alguns metros.

CHUVAS – A histórica Estrada da Graciosa está em obras desde o dia 13 de dezembro, tendo sido atingida por escorregamentos de terra no final de novembro, em três locais. O DER/PR permanece monitorando todos os trechos com taludes danificados, e alerta que, diante de um grande volume de chuvas, bem como qualquer alteração na condição das encostas, pode ser alterado o tráfego na Estrada da Graciosa, visando garantir a segurança dos usuários.

A recomendação é que os motoristas sigam com extrema cautela nestes locais, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência. Nos períodos de chuva, devem utilizar a rodovia somente em caso de extrema necessidade.

Operação na Estrada da Graciosa:

Operação pare-e-siga do km 7 ao km 8, das 07h às 18h.

Meia pista com barreiras de concreto e sinalização no km 11+200 e km 11+600.

Bloqueio total nos demais horários, do km 6 ao km 16.