Daniel Castellano / SMCS

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba mantém um programa para acompanhamento de casos de pessoas que têm número excessivo de animais em suas residências. Hoje, são acompanhados 242 imóveis, o que soma cerca de 7 mil animais. Nesta quarta-feira (8/3), a equipe promoveu uma ação clínica com fornecimento de ração em um dos imóveis atendidos, no Alto Boqueirão.

Nos últimos dias, o local também foi alvo de operação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil, em função de denúncias de maus tratos contra a proprietária. O acompanhamento pelo município acontece desde o ano de 2020.

Durante a manhã, foram atendidos os cerca de 50 animais que vivem na residência, com avaliações clínicas básicas, aplicação de vermífugos, vacinação e microchipagem dos que ainda não eram identificados. Meia tonelada de ração do Banco de Ração da Prefeitura de Curitiba também foi entregue para auxiliar na alimentação dos cães.

Acompanhamento

Entre os planos da equipe está seguir com a preparação dos animais ainda não castrados para a cirurgia de esterilização e, assim que possível, fazer o encaminhamento para adoção responsável, para diminuir a população e aumentar a qualidade de vida dos animais. De todos os cerca de 7 mil cães e gatos monitorados pela rede nessas condições, cerca de 80% já foram castrados.

Outro caso semelhante, no São Lourenço, também atendido pela Rede de Proteção Animal, recebeu a equipe para uma ação clínica. Estes animais estão sob os cuidados do Instituto Fica Comigo, designado como fiel depositário. A ONG cuida do encaminhamento destes animais para adoção.