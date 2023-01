Pedro Ribas/SMCS

Protetores independentes de animais com atuação na cidade de Curitiba devem atualizar seus cadastros junto à Rede de Proteção Animal do município. A ativação é necessária para participação de programas como a castração gratuita, avaliações clínicas, Banco de Ração, entre outros serviços prestados pela divisão da Secretaria do Meio Ambiente.

A recomendação é de que a atualização seja feita o mais rápido possível, já que abrem em breve os agendamentos para novos mutirões de castração.

“O objetivo é sistematizar as formas da prestação dos serviços oferecidos pelo município e, principalmente, instituir fidedignidade ao cadastro de protetores independentes e ONGs”, lembra o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo.

Como fazer?

A atualização é presencial, no Passeio Público, com a apresentação de documentos (veja lista abaixo). O agendamento de horário pode ser feito pelos telefones 3350-8933, 3350-8903, 3350-9941 e 3221-2074 de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Serviço

Recadastramento de protetores de animais

Agendamento pelos telefones: 3350-8933, 3350-8903, 3350-9941 e 3221-2074 de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Entrega de documentos, mediante agendamento: Rede de Proteção Animal no Passeio Público (Rua Luiz Leão, 50).

Devem ser levados os seguintes documentos: