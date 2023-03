(Divulgação)

Além da Bênção da Mobilidade no Centro da cidade, 330 anos de Curitiba serão comemorados com programação especial na Rádio Evangelizar, distribuição de mudas, exposição fotográfica e Santa Missa, com transmissão ao vivo também pela TV

Na próxima quarta-feira, dia 29 de março, a Obra Evangelizar presenteia Curitiba com programação comemorativa em alusão aos 330 anos da capital paranaense. A programação na rua começa às 9h, com a Bênção da Mobilidade, na rua lateral do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no centro da cidade.

Até o meio dia, o Diácono Felipe Alves vai abençoar carros, motos, bicicletas, patinetes, patins e outros meios de transporte. Também haverá distribuição de mudas nativas de Curitiba, em parceria com o Horto Municipal, berçário de árvores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No mesmo local, serão distribuídos materiais educativos da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) e “mimos” de São José para fiéis, em celebração ao mês do Santo na Igreja Católica.

Equipes da Obra Evangelizar farão a arrecadação de chocolates para a campanha de Páscoa, em andamento desde o dia 1° de março. A 4° Edição da Páscoa da Vida vai distribuir os doces para crianças atendidas por instituições sociais parceiras da Obra. A ação vai até o dia 5 de abril e as doações podem ser deixadas também na recepção da Obra, na Praça Senador Correia, 55, Centro.

No dia do aniversário de Curitiba, a Rádio Evangelizar terá programação especial também, com exposição fotográfica de Daniel Castellano, Augusto Weiss, Domingos Foggiatto e Arthur Wischral no perfil @RadioEvangelizar, no Instagram. O tema da mostra é “Memória Urbana: 330 anos de luz”. Também serão publicados vídeos produzidos para homenagear os poetas da cidade, em pontos turísticos, fazendo conexão com a devoção a Jesus das Santas Chagas.

A programação da Rádio Evangelizar terá, ainda, a participação do Coral da Arquidiocese de Curitiba, além de entrevista com o jornalista, escritor e urbenauta, Eduardo Fenianos, que tem mais de 60 livros publicados, incluindo “Volta por Curitiba em 90 Dias”, “Manual Curitiba – a Cidade em Suas Mãos”, “Curitiba Cidade de Luz” e a “Coleção Bairros de Curitiba”. A entrevista vai ao ar às 9h no programa Diálogo. A Hora do Associado, que começa às 11h, terá a participação do historiador e arquivista Gabriel Forgati, mediador de visitas guiadas à Catedral Basílica de Curitiba.

A programação da Obra Evangelizar para o aniversário de Curitiba termina com a Santa Missa, celebrada ao meio-dia no Santuário, em Ação de Graças pelo aniversário da cidade. A previsão é de que seja presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti.

Serviço

1 ª BÊNÇÃO DA MOBILIDADE

DATA: 29/03/2023

LOCAL: PRAÇA SENADOR CORREIA, 55

HORÁRIO: 9h às 12h

SANTA MISSA: 12h