Ricardo Marajó/SMCS

Neste ano de 2023, a Prefeitura de Curitiba segue com o aumento da oferta da educação integral em tempo ampliado para mais 30 unidades. Até o final do ano, a rede municipal de ensino terá 156 escolas com essa opção. As regionais Cajuru e Portão fecharão este ano com essa oferta em todas as suas escolas.

Hoje são 126. E até o final de 2024, todas as 185 escolas terão pelo menos parte das turmas com opção de matrícula para o integral na própria escola ou nas UEIs próximas, conforme anunciado pelo prefeito Rafael Greca.

A expansão do integral é feita de maneira gradativa na rede municipal de ensino, desde 2017, quando a rede somava 86 unidades com integral.

Atualmente são atendidos 55 mil estudantes em período integral, em turmas da educação infantil e do Ensino Fundamental. Em 2017, eram 42 mil.

Os investimentos nessa estratégia somam R$ 500 milhões/ano. O integral permite que o estudante permaneça com até 9h de atividades na escola e garante acesso a atividades pedagógicas diferenciadas, como práticas de movimento, ciência e tecnologia, matemática, educação ambiental, Língua Portuguesa, entre outras.

Os estudantes também recebem alimentação escolar adequada ao tempo maior em que permanecem na unidade educacional.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, explica que a expansão é feita com base em estudos que levam em conta a demanda da comunidade e a estrutura das escolas.

“Precisamos fazer melhorias e reformas, como aumentar a capacidade de um refeitório, por exemplo, ou chamar mais professores para determinada unidade”, esclarece a secretária.

“Buscamos qualificar e ampliar essa oferta, começando com parte das turmas e na sequência aumentando esse número, dentro da capacidade da rede. Iniciamos com as turmas com maior demanda”, completa Maria Sílvia.

Meta cumprida

Em março de 2018, a capital do Paraná já havia atingido, antes do prazo previsto, a meta do Plano Municipal de Educação de oferecer tempo integral em metade das escolas da rede. Eram 92 escolas integrais, o equivalente a 50,2% da meta proposta.

Projeto político pedagógico

A ampliação da jornada escolar considera a qualificação das atividades pedagógicas, sendo que a proposta do currículo da escola em tempo integral sistematiza em seu projeto político pedagógico nove horas diárias e articula as áreas do conhecimentos às Práticas Educativas, proporcionando ampliação e diversidade na aprendizagem e saberes escolares.

A gerente da Educação Integral, Michelle Taís Faria Feliciano, ressalta que o Referencial da Educação Integral em Tempo Ampliado traz toda a concepção sobre toda a Educação Integral e sobre cada uma das Práticas Educativas. “Os profissionais podem acessar o referencial, que está disponível no site da Educação”, lembra Michelle.