Hully Paiva/SMCS

Para que todos possam curtir o Carnaval de Curitiba com segurança, a Superintendência de Trânsito (Setran) fará alguns bloqueios de vias na região central neste sábado (18/2) e domingo (19/2).

No sábado (18/2), o bloqueio acontece na Rua Marechal Deodoro, entre a Praça Zacarias e a Rua Dr. Faivre, das 10h até as 4h de domingo (19/2). Outro trecho com bloqueio acontece na Rua Dr. Faivre, entre a Marechal Deodoro e a XV de Novembro, das 14h30 às 18h.

Já no domingo (19/2), o bloqueio será na XV de Novembro, entre as ruas Tibagi e a João Negrão, das 10h às 22h, para a Zombie Walk. Neste evento, bloqueios temporários nas vias de acesso ao calçadão da XV de Novembro podem acontecer em caso de necessidade.

Ainda no domingo (19/2), a Rua Marechal Deodoro será bloqueada, entre a Rua Tibagi e a Desembargador Westephalen, das 14h até as 4h de segunda-feira (20/2). Após às 4h de segunda-feira (20/2), a Setran manterá bloqueios parciais até as 14h para a retirada da estrutura.

Além de gradis, a Setran vai reforçar a sinalização dos bloqueios com barreiras de trânsito para facilitar a visualização aos motoristas. Agentes de trânsito estarão presentes para orientar quem passar pela região.