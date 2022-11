Franklin de Freitas

Motoristas que passarem pela região da Pedreira Paulo Leminski, hoje, deverão ficar atentos às alterações no trânsito para a realização do show da banda Arctic Monkeys. Não há horário definido para o início dos bloqueios de trânsito, que serão feitos por monitores de trânsito para garantir a segurança na chegada do público.



De acordo com a Superintendência de Trânsito, a interrupção na passagem de veículos vai depender da concentração de pessoas e podem ocorrer a qualquer momento. O evento começa às 20h e deve reunir cerca de 25 mil pessoas.