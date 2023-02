(Cassiano Rosário)

Desde as 10h de ontem, os acessos do lado sul do Viaduto do Tarumã e a rotatória ao lado do Supermercado Muffato e da Superintendência Regional do DNIT foram bloqueados. Os bloqueios foram implantados para o avanço das obras do Complexo do Tarumã.



Em janeiro, na primeira fase das obras, o lado norte do Viaduto do Tarumã e parte da rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Colégio Militar do Paraná e da concessionária CCV, tiveram o trânsito bloqueado. Este bloqueio continua no local



Embora as obras afetem os acessos ao Viaduto do Tarumã e as rotatórias que existiam no local, neste momento não há bloqueios na Avenida Victor Ferreira do Amaral e na Linha Verde, que seguem com fluxo normal em ambos os sentidos.