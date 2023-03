Divulgação/SMCS

O cruzamento da Travessa Nestor de Castro com a Rua do Rosário, no Centro, ganhou a mais nova câmera da Muralha Digital instalada na madrugada desta quinta-feira (16/3). Ela integra o conjunto de cerca de 1.900 equipamentos do programa da Prefeitura de Curitiba que combina segurança e tecnologia. O monitoramento é feito 24 horas.

Travessa importante da região central, entre o Largo da Ordem e a Praça Tiradentes, a Nestor de Castro concentra pontos de parada de ônibus e estação-tubo, localizados nos dois lados da via. Neles, embarcam e desembarcam passageiros de 17 linhas de ônibus, incluindo madrugueiras. Outras 22 linhas passam pela Travessa Nestor de Castro, sem paradas.

Assim como os equipamentos do Parque Barigui, do Passeio Público e da Praça Generoso Marques, a câmera conta com zoom potente de 40 vezes. O alcance pode chegar a cerca de 350 a 400 metros, ultrapassando a extensão da Travessa, já que a via tem 300 metros.

Os equipamentos da Muralha Digital são integrados ao Centro de Controle Operacional, de onde a equipe da Secretaria da Defesa Social e Trânsito (SMDT) pode fazer verificação em tempo real. Situações inesperadas podem resultar no encaminhamento de equipe da Guarda Municipal aos locais monitorados.

Tecnologia da informação

Os locais para a instalação dos equipamentos são identificados pela SMDT. O principal critério é dar segurança a quem passa por eles.

Conforme o tipo de vigilância necessária, a Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), em conjunto com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), responsável pela instalação, analisam o tipo de equipamento indicado, levando em conta as características da via ou espaço público, fluxo de pessoas, iluminação, dentre outros fatores.

Do total de aproximadamente 1.900 equipamentos da Muralha, os 500 mais recentes, implantadas nos últimos dois anos, são de última geração, possibilitam zoom e visão panorâmica dos espaços, com rotação de 360 graus. As câmeras anteriores a esta fase estão passando por avaliação e manutenção preventiva e corretiva e, conforme a necessidade, poderão ser substituídas.