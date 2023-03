Divulgação – O padre Reginaldo Manzotti

Para ajudar as famílias que estão sofrendo com a insegurança alimentar, Padre Reginaldo Manzotti realiza nesta sexta-feira, um grande evento de solidariedade “Compromisso de amor”. A transmissão acontece a partir das 19h, no seu Canal do YouTube.



A primeira edição aconteceu em 2021, onde a insegurança alimentar já crescia a passos largos, agravada com a guerra na Ucrânia, em 2022, data da segunda edição do Compromisso de Amor. Em 2021, a primeira edição arrecadou mais de 255 toneladas de alimentos em 4 horas, garantindo a alimentação de, pelo menos, 120 mil pessoas.



Cenário impactante

Para sensibilizar as pessoas a doarem o maior número de alimentos possíveis, o Padre Reginaldo Manzotti está preparando um cenário impactante, apresentando alguns momentos da vida de Jesus, culminando com o grande ato de amor a crucificação.



“O Compromisso de Amor foi uma resposta de esperança que se mostrou atento às necessidades do mundo em tempos difíceis mostrando a força da solidariedade”, diz Padre Reginaldo Manzotti.



Desde 2020, o Padre Reginaldo Manzotti arrecadou mais de 830 toneladas de alimentos através das lives solidárias. Em 2022, a ONU anunciou que o Brasil retornou ao Mapa da Fome, no relatório global da FAO. Segundo a organização, a insegurança alimentar grave atingiu 15,4 milhões de brasileiros, ou seja, 7,3% da população está sem alimento há um dia ou mais. Se a forma moderada da insegurança alimentar for considerada, segundo o mesmo relatório, esse número sobe para 61,3 milhões de pessoas com insegurança grave ou moderada, ou seja, que não tem acesso à quantidade de alimento necessária para uma vida saudável.



Números alarmantes também estão em pesquisa recente do IBGE. Segundo o estudo, a extrema pobreza cresceu 50% no Brasil em 2021, alcançando cerca de 18 milhões de pessoas, especialmente, nos lares em que vivem crianças. De acordo com o instituto, 37,8% dos domicílios com crianças até 10 anos enfrentam insegurança alimentar grave. Essa situação, além de prejudicar o desenvolvimento saudável, fere o direito constitucional infantil de acesso à alimentação.