O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca (reprodução de vídeo)

O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, anunciou na noite desta quarta-feira (19) que as bolsas da Universidade terão um reajuste de 25%. O anuncio foi feito após reunião entre reitores de universidades federais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Na reunião, foi anunciada uma suplementação orçamentária de R$ 2,4 bilhões pata universidades federais de todo o Brasil. “Era um anúncio quye esperávamos com muita ansiedade, porque todos sabem que os valores que estavam inicialmente previstos para o nosso orçamento deste ano eram claramente insuficientes para dar conta das nossas despesas”, disse o reitor, em vídeo publicado nas redes sociais ainda nesta quarta-feira, em Brasília.

“Com a verba suplementar que chega, nós temos condição de fazer um reajuste nas bolsas, que estavam congeladas há 10 anos. Nesse reajuste, faremos um importe de 25%”, continuou o reitor. Com isso, as bolsas de R$ 400 irão para R$ 500 e o auxílio moradia salta de R$ 275 para R$ 345. “É menos do que desejávamos, mas acima das nossas expectativas. Isso vai fazer a diferença para cada um de vocês”, finalizou.